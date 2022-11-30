В Тюмени до конца 2022 города достроят два детсада

До конца года в Тюмени будет завершено строительство двух детских садов в микрорайонах "Ново-Патрушево" и "Ямальский-2" на 320 и 550 мест, сообщает информационный центр правительства ТО.
Помимо этого, в текущем году на полгода раньше срока введен в эксплуатацию детсяд в микрорайоне "Антипино" на 318 мест. Он стал восьмым, построенным по типовому проекту, который отвечает критериям экономической эффективности и рекомендован Минстроем РФ к тиражированию.
В 2023 году будет завершится строительство детсада в микрорайоне "Березняковский" на 360 мест. Разрабатывается проектная документация на строительство садика в "Ново-Комарово" на 520 мест.
На 2023 год запланирована разработка проектной документации на три детсада более чем на тысячу мест:
д/с в районе ЖК "Звездный городок" п. Мыс на 270 мест;
строительство д/с в районе озера Алебашево на 550 мест;
строительство д/с в районе ЖК "Корней", на 350 мест.
Ранее в своём послании депутатам облдумы губернатор Александр Моор заявил, что в регионе в 2022 году построили четыре детсада:
Для наших маленьких земляков будет запущено четыре детских сада на тысячу двести мест, включая четыреста мест для детей младше трех лет. Два из них – в селе Евсино Голышмановского городского округа и в тюменском микрорайоне Антипино уже введены, а еще два – в Тюмени в Ямальском-2 и в районе жилищного комплекса "Ново-Патрушево" запустим до конца года.
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