В Тюмени до конца 2022 города достроят два детсада

До конца года в Тюмени будет завершено строительство двух детских садов в микрорайонах "Ново-Патрушево" и "Ямальский-2" на 320 и 550 мест, сообщает информационный центр правительства ТО.

Помимо этого, в текущем году на полгода раньше срока введен в эксплуатацию детсяд в микрорайоне "Антипино" на 318 мест. Он стал восьмым, построенным по типовому проекту, который отвечает критериям экономической эффективности и рекомендован Минстроем РФ к тиражированию.

В 2023 году будет завершится строительство детсада в микрорайоне "Березняковский" на 360 мест. Разрабатывается проектная документация на строительство садика в "Ново-Комарово" на 520 мест.

На 2023 год запланирована разработка проектной документации на три детсада более чем на тысячу мест:

д/с в районе ЖК "Звездный городок" п. Мыс на 270 мест;

строительство д/с в районе озера Алебашево на 550 мест;

строительство д/с в районе ЖК "Корней", на 350 мест.

Ранее в своём послании депутатам облдумы губернатор Александр Моор заявил, что в регионе в 2022 году построили четыре детсада: