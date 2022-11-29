Мобилизованным тюменцам-предпринимателям дадут отсрочку по оплате арены облимущества

Тюменские предприниматели, призванные на службу по частичной мобилизации, получат отсрочку по оплате аренды областного имущества, постановление регионального правительства об это опубликовано на портале правовой информации.

Отсрочка арендных платежей распространяется на:

✔️государственное имущество Тюменской области, составляющее казну Тюменской области, в том числе на земельные участки;

✔️государственное имущество Тюменской области, закрепленное на праве оперативного управления или на праве хозяйственного ведения;

✔️некоторые других категории земельных участков.

Отсрочка уплаты арендной платы предоставляется на период прохождения военной службы.

Предприниматель вправе обратиться за отсрочкой до начала, в период либо после прохождения военной службы. То же самое могут сделать его уполномоченный представитель либо один из совершеннолетних членов семьи.

Органам местного самоуправления рекомендовано предоставить аналогичные льготы предпринимателям, арендующим имущество, находящееся в муниципальной собственности.