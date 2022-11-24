В третьем сезоне акселератора муниципальных команд рассматривается более ста проектов на 1,7 млрд рублей

Акселератор муниципальных команд набирает обороты. Сегодня в онлайн-формате состоялось предварительное подведение итогов работы третьего сезона.

Свои наработки продемонстрировали команды муниципальных образований из Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сорокинского, Тюменского, Упоровского и Юргинского районов. Более ста проектов с общим объемом инвестиций 1,7 млрд рублей находятся сегодня в работе этих команд в рамках акселератора, защита перед руководством области. состоится в конце декабря.

Главы муниципалитетов представили свои инвестпроекты и стратегические направления развития районов. Особое внимание уделили производству и переработке сельхозпродукции, развитию сельского туризма и сферы гостеприимства.

Большую работу руководители районов проводят по продвижению продукции местных товаропроизводителей на тюменские рынки и за пределы области в рамках проекта "Покупаем Тюменское!".

Инициатор проекта - советник губернатора, президент Торгово-промышленной палаты Ольга Езикеева. Главным трекером выступает вице-президент бизнес-школы Российского союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Богданов. Наставники команд – специалисты Инвестиционного агентства Тюменской области.

Со стороны наставников отмечены позитивные моменты в части качественной проработки проектов командами, активности и заинтересованности в результате всех участников.

Проект "Акселератор муниципальных команд" - хорошая возможность районам наладить взаимодействие внутри коллектива, обменяться опытом с коллегами, ближе познакомиться друг с другом, стирая все территориальные границы.

Проект "Акселератор муниципальных команд" вошел в число лучших практик АСИ Смартека.