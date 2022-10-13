В Тюмени к новой зиме построили большой полигон для снега

Новый полигон для складирования снега расположен в районе Воронинских горок, вблизи одного из городских коллекторов, в который и будут уходить все стоки.

Строительство площадки вместимостью до 400 тысяч кубометров снега планируют завершить в этом месяце. Работы на объекте ведет Мостострой-11, за три месяца была перепроектирована система дренажей для отвода грунтовых вод, отсыпан щебень и проведена укладка асфальтобетона в два слоя, сообщает пресс-служба компании.

"Появился первый полигон с твёрдым покрытием, с организованным отводом вод. Чтобы не было просадок, уложили 800-ю трубу, более 50 тысяч тонн щебня, применен геоматериал и два слоя асфальтобетона. Все сделано в уклонах, направленный сток воды будут обеспечен при таянии снега в весенне-летний период", - рассказывает директор дорожно-строительного управления "Мостострой-11" Валерий Карякин.