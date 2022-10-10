Тюмень может остаться без "Космоса"

Фото - https://kosmoscentr.ru/

В районе улиц Рижской и Республики на месте зданий школы №7 и МТЦ "Космос" планируют построить культурно-образовательный центр, власти ведут поиск подрядчика, который выполнит предпроектные работы по строительству объекта, сообщает ГУС ТО.

Как поясняет ГУС, здания школы и театрального центра построены в середине прошлого века. Здание школы, рассчитанное на 435 учеников, требует капремонта, который с учетом года постройки может вылиться в очень серьезные затраты бюджета. Кроме того, за счет капитального ремонта невозможно увеличить количество учебных мест, а такая потребность в этом районе города Тюмени объективно существует. Здание МТЦ "Космос" за годы эксплуатации частично ремонтировалось, но также в ближайшее время потребует комплексного капитального ремонта. Взвесив все "за" и "против", специалистами принято решение оценить потенциал участков, на которых расположены школа и "Космос", для размещения новых современных объектов.

Победитель объявленного аукциона должен будет предложить варианты и итоговую предпроектную концепцию размещения школы на 1 101 учебное место, а также отдельного блока, где будет размещён вместительный актовый зал и помещения для проведения занятий по актёрскому мастерству, танцам и другим видам творчества. Предполагается, что отдельный блок будет располагаться на ул. Республики и соединяться со зданием школы тёплым переходом. В рамках подготовки концепции будет проработан вопрос об использовании в новом здании элементов дизайна МТЦ "Космос".

Подрядная организация должна ответить на вопрос, удастся ли, соблюдая современные нормы градостроительства, разместить на существующих участках школу и культурный центр, полноценные физкультурно-спортивные зоны с хоккейным кортом и площадками для игры в баскетбол.

"Чаще всего при строительстве школ в Тюменской области в отдельный блок выносятся спортивные залы, а актовый зал располагается в основном здании. В данном случае проектировщиками будет проработан вопрос пересмотра концепции с созданием отдельного блока для организации дополнительного образования и досуга с учетом истории этого места", - прокомментировал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Решение о сносе существующих зданий не принято, и вопрос об этом пока не стоит. По условиям контракта подрядчик должен будет представить предпроектную концепцию в мае 2023 года.