Ростуризм и Минцифры запустили колл-центр для туристов в Крыму

В связи с тем, что региональная горячая линия по ситуации в Крыму испытывает большую нагрузку, по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко Ростуризмом совместно с Минцифры запущен федеральный колл-центр для туристов, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Запущен федеральный колл-центр для туристов - как для тех, которые уже отдыхают в Крыму, так и для тех, которые планировали поездку туда в ближайшее время. Консультацию специалистов можно получить круглосуточно и бесплатно по номеру + 78007079741", - следует из сообщения.

8 октября В 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика, который вызвал возгорание 7 топливных цистерн шедшего в Крым железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета, арка над сухопутной частью моста не повреждена, сообщало днем РИА Новости со ссылкой на НАК.