Агрохолдинг "Юбилейный" откроет свое представительство в Африке

Агрохолдинг "Юбилейный" планирует открыть в одной из стран Африки свой логистический центр и закупить танк-контейнеры для доставки на континент спирта, произведенного на собственном заводе "АминоСиб". В целях налаживания делового сотрудничества делегация компании уже провела переговоры с партнерами, посетила агентство по инвестициям этой страны и особые экономические зоны.

Гендиректор компании Сергей Мамонтов говорит, что завод способен производить 1 600 000 декалитров спирта в год, но российский рынок перенасыщен этим продутом, экспорт является единственным вариантом увеличить объемы производства.

"Завод имеет замкнутый производственный цикл. При его высокой эффективности, его уязвимость в том, что при остановке производства одного из трех продуктов – лизина (продукт импортозамещения), глютена либо спирта - невозможен выпуск других. Поэтому сидеть сложа руки нам нельзя ни в коем случае, и мы ведем активный поиск новых рынков сбыта", - отметил Мамонтов.

Первая поставка спирта состоится до конца 2022 года. Инвестиции в проект могут составить до 200 миллионов рублей, сообщает департамент АПК ТО.