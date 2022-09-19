В тюменском аэропорту из-за тумана на вылет и прилет задержали 23 рейса

По причине неблагоприятных метеоусловий (туман) из аэропорта Рощино были задержаны на вылет 13 рейсов, на прилет – 10 рейсов, сообщает пресс-слкжба аэропорта.

На запасные аэродромы в г.Челябинск и г.Екатеринбург отправилось 12 рейсов.

В настоящее время туман рассеивается и аэропорт Рощино готов к приему и выпуску воздушных судов. Ожидается прибытие 4 рейсов с запасных аэродромов.

Представителями авиакомпаний проводится работа с пассажирами по предоставлению комплекса услуг, полагающихся при задержке авиарейса.

Судя по табло аэропорта, задерживаются вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Махачкалу. Прилет рейсов из Москвы, Челябинска, Екатеринбурга также задержан.