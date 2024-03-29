Тюменский аэропорт возобновил работу, прерванную из-за снегопада

Тюменский аэропорт Рощино начал принимать и отправлять самолеты. Согласно онлайн-табло, задерживается прилет рейсов авиакомпании "Победа" из Санкт-Петербурга (ожидается в 18:40 тмн) и Москвы(до 19:30 тмн), авиакомпании "ЮТэйр" из Уфы (до 15:50 тмн), из Сургута (17:00 тмн) и Березово (16:00 тмн), авиакомпании "Нордвинд"из Сочи (22:50 тмн). Несколько рейсов задерживаются и на вылет из-за позднего прибытия самолетов, но в целом расписание стабилизируется.

Напомним, что и-за сильного снегопада аэропорт Рощино не принимал и не отправлял самолеты, какие-то из них ожидали в аэропортах вылета, какие-то были вынуждены садиться в Екатеринбурге.