Тюменский комбинат школьного питания проводит проверку по соощениям в СМИ

В компании заявили, что Комбинат школьного питания "Центральный" очень внимательно относится ко всем обращениям на горячую линию и иным сообщениям во всех доступных форматах, включая социальные сети и регулярно проводит проверки.

По заявлениям относительно вкусовых качеств на пищеблок школы выезжает технолог и проводит контрольную отработку блюда. Если сигнал касается исполнения требований СанПиН, на пищеблок направляется санитарный аудитор из группы пищевой безопасности, которая создана и работает на всех пищеблоках в режиме плановых и внеплановых мероприятий. При таком выезде проверка проводится по расширенному чек-листу, далее производится повторный контрольный выезд.

После появления в СМИ информации о некачественном питании в одной из школ Комбинатом начато служебное расследование. Проверяется производитель хлеба с выставлением ему претензии, работа системы управления безопасностью пищевых продуктов, основная задача которой - контроль на всех этапах производственного процесса, то есть везде, где может возникнуть ситуация, влияющая на безопасность. Для такой проверки руководитель группы пищевой безопасности совершил выезд на производство. Аудитор проверяет пищеблоки на соблюдение требований санитарных норм и правил. Технолог проверит приготовление и накрытие блюд, их температурный режим, своевременное накрытие официантами столов.

Родители школьников могут сами контролировать работу столовых. "Мероприятия по родительскому контролю помогают родителям самостоятельно, без предубеждений, лично оценить качество блюд, напитков, их температуру и, главное, понять почему ребенок ест "с охотой" или отказывается от "похода" в столовую. Именно личное посещение школьной столовой позволяет разрешать все возникающие вопросы в конструктивном формате, через личный опыт. Для "чистоты эксперимента" и исключении влияния на результат Комбинат просит о своих визитах нас не предупреждать, оставляя лишь обратную связь через последующий звонок на горячую линию или через книгу отзывов и предложений", - отмечают в КШП.

В КПШ работает горячая линия по питанию +7 912-995-81-11. Ответ каждому заявителю, проверки фактов и взаимодействие является обязательным, подчеркивают в КШП.