Ялуторовский бизнесмен нашел применение низкосортной древесине

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Цех глубокой переработки низкосортной древесины к концу года запустят в Ялуторовске, заняться глубокой переработкой древесины компания решила из-за нехватки сырья, сообщает Инвестагенство Тюменской области.

Предприниматель Марсель Калиев решил вложить 19,4 млн рублей в действующий с 2013 года бизнес, чтобы начать зарабатывать на производстве половой доски, вагонки и организовать работу линии сращивания пиломатериала. Сбывать продукцию предприниматель планирует комбинату строительных материалов, тюменским отраслевым предприятиям и застройщикам.

Проект по глубокой переработки низкосортной древесины и производству половой доски включен в реестр инвестиционных проектов Тюменской области Инвестагентство консультирует инвестора по всем возникающим вопросам, оказано содействие в части увеличения мощности подачи электроэнергии с 150 кВт до 400 кВт.

В июле 2022 года благодаря предоставленному займу Фондом микрофинансирования в размере более 4 млн рублей предприниматель приобрел новый лесовоз. За счет собственных средств закуплено необходимое оборудование и сейчас идет его установка. В ближайшее время инвестор планирует построить здание для размещения вакуумной камеры для сушки пиломатериала.