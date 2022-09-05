Тюменских бизнесменов позвали в чат для обсуждения инвестклимата региона

12:25 05 сентября 2022
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Фото - https://t.me/Investtyumen

Совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Тюменской области состоится в правительстве региона в четверг, 8 сентября, департамент инвестполитики предложил заинтересованным лицам обсудить вопросы по теме в чате Telegram-канала. 

На повестке совета - состояние инвестклимата и  подключение к сетям инженерной инфраструктуры.

Прямую трансляцию проведёт Инвестиционное агентство Тюменской области здесь, начало в 15:30.

Теги: telegram , инвестиции , чат
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