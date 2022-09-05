Тюменских бизнесменов позвали в чат для обсуждения инвестклимата региона

Совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Тюменской области состоится в правительстве региона в четверг, 8 сентября, департамент инвестполитики предложил заинтересованным лицам обсудить вопросы по теме в чате Telegram-канала.
На повестке совета - состояние инвестклимата и подключение к сетям инженерной инфраструктуры.
Прямую трансляцию проведёт Инвестиционное агентство Тюменской области здесь, начало в 15:30.
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