Тюменских бизнесменов позвали в чат для обсуждения инвестклимата региона

Фото - https://t.me/Investtyumen

Совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Тюменской области состоится в правительстве региона в четверг, 8 сентября, департамент инвестполитики предложил заинтересованным лицам обсудить вопросы по теме в чате Telegram-канала.

На повестке совета - состояние инвестклимата и подключение к сетям инженерной инфраструктуры.

Прямую трансляцию проведёт Инвестиционное агентство Тюменской области здесь, начало в 15:30.