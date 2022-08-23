Тюменский аграрный университет оказался в центре внимания двух министерств

Фото пресс-службы ГАУ СЗ

Тюмень в конце прошлой и начале этой недели приняла делегации Минсельхоза РФ и Минобрнауки РФ, темы визитов были разные, но на каждой из встреч речь непременно заходила о Государственном аграрном университете Северного Зауралья.

Замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов после посещения ГАУ Северного Зауралья заявил, что это один из лучших аграрных вузов в стране. Делегации Минсельхоза в тюменском университете показали Институт прикладных аграрных исследований и разработок: Центр геномных технологий, лабораторию меристемных культур, Центр селекции и семеноводства, лабораторию экологии и рыбохозяйственных исследований. Знакомство с технологиями вуза провела ректор ГАУ СЗ Елена Бойко.

Замминистра отметил, что сегодня острыми стали вопросы замещения товаров и продуктов, которые поставлялись из-за рубежа, продовольственной безопасности, подчеркнул важность собственных наработок и решений для бизнеса:

- Аграрный вуз, действительно, достойный, он один из лучших в стране. Самое главное и ценное в этом университете – люди, преподаватели и студенты, которое делают свое дело несмотря ни на что. Здесь дают не только качественное образование, но видна работа прикладной науки. Аграрный вуз выгоднее отличается от других тем, что по некоторым направлениям он уже работает с предприятиями. Мне видится, что ГАУ Северного Зауралья - это дополнительная точка роста для аграриев Тюменской области, - подчеркнул Увайдов.

Главной темой рабочей поездки замминистра сельского хозяйства РФ в Тюмень стало обеспечение ветеринарными службами эпизоотического благополучия регионов Сибирского и Уральского федеральных округов. Вопросы безопасности обсуждались с представителями ветеринарных служб субъектов, учеными, экспертами, с губернатором Александром Моором, замгубернатора и директором департамента АПК Владимиром Чейметовым, начальником Управления ветеринарии Тюменской области Вадимом Шульцем и др.

"Деловая встреча в региональном правительстве позволила нам проанализировать вопросы относительно эпизоотического благополучия и посмотреть, какие успехи есть у наших коллег, и что нашему региону необходимо улучшить. Задачи на сегодня - обеспечение эпизоотического благополучия, защита производственных объектов, личное подворье, профилактика и лечение заболеваний. Только слаженными действиями, в том числе и с Аграрным университетом, можно достичь необходимого результата", - прокомментировал итоги встречи Владимир Чейметов.

Фото - https://t.me/operativnyishtabtyumen

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в Тюмени работал в понедельник, 22 августа. Темой его визита в регион стало участие научных и образовательных организаций в научно-технологическом развитии Тюменской области, в обсуждении вопроса он также упомянул аграрный вуз:

- Отдельно хотел бы сказать об Аграрном университете Северного Зауралья. Этот университет всегда занимал особое место, учитывая роль сельского хозяйства в структуре экономики Тюменской области. Сельское хозяйство сегодня передовой край науки, - цитирует слова Валерия Фалькова информцентр правительства.

В правительстве региона отмечают, что решением задач в сфере научно-технологического развития в Тюменской области занимаются 24 научные организации и 5 вузов. Научные разработки ведут около 4 тысяч исследователей, при этом доля молодых ученых в возрасте до 39 лет - почти 60%. За последние пять лет регион инвестировал в развитие вузов 2,2 млрд рублей, еще более 536 миллионов рублей выделено на научные исследования.

"От нашей науки российские производители ждут замещения зарубежных технологий. Особое внимание в связи с продовольственной и экологической ситуацией в мире – вопросам развития аграрных технологий. Высокий потенциал у проектов, связанных с использованием современных методов селекции в животноводстве и растениеводстве. Точно будут востребованы исследования в области биологической безопасности и сбережения здоровья", – подчеркнул, подводя итоги встречи с Фальковым, губернатор Александр Моор.

Напомним, с 2022 года согласно распоряжению Правительства РФ от 30 июня Аграрный университет Северного Зауралья переходит от Минсельхоза РФ в ведение Минобрнауки. Министерства должны в трехмесячный срок внести необходимые изменения в учредительные документы тюменского и еще 10 вузов и НИИ России, а также утвердить показатели эффективности деятельности передаваемых ими учреждений. По мнению руководства ГАУ Северного Зауралья, "смена ведомственной принадлежности вуза может придать новый импульс развитию образовательного учреждения, положительно повлияет на глубину взаимоотношений с партнерами в АПК, расширит возможности для проведения научных исследований", отмечалось ранее.