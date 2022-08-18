В тюменских лесах действует один локализованный пожар

По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на утро 18 августа в регионе действует 1 локализованный лесной пожар, выявленный за прошедшие сутки.
В деплеса отмечают, что 18 августа на территории Ишимской авиазоны Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность), на территории Тюменской и Тобольской авиазон - II класс пожарной опасности (низкая пожарная опасность), на территории Уватской авиазоны - I класс пожарной опасности (пожарная опасность отсутствует).
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