В тюменских лесах действует один локализованный пожар

09:15 18 августа 2022
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По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на утро 18 августа в регионе действует 1 локализованный лесной пожар, выявленный за прошедшие сутки.

В деплеса отмечают, что 18 августа на территории Ишимской авиазоны Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность), на территории Тюменской и Тобольской авиазон - II класс пожарной опасности (низкая пожарная опасность), на территории Уватской авиазоны - I класс пожарной опасности (пожарная опасность отсутствует).

Теги: лесные пожары
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