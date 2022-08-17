Тюменские подростки могут проконсультироваться по вопросам трудоустройства

В тюменской области работает горячая линия по вопросам труда и занятости, в преддверии нового учебного года организован телефон для консультаций подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

Также на горячей линии ответят на вопросы об оказании государственных услуг в сфере занятости и постановке на регистрационный учет в целях поиска работы. Телефон горячей линии — 8 (3452) 42-60-39.

Ранее дептруда ТО сообщал, что ежегодно около 23 тысяч тюменских подростков трудятся по востребованным в регионе профессиям.