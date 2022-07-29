Аграрии и Якутии и с Камчатки сотрудничают с тюменскими семеноводами

Фото - https://vk.com/public213664430

Гости из Якутии и с Камчатки в сопровождении ученых и представителей флагманских семеноводческих хозяйств Тюменской области осмотрели опытные участки НИИ Северного Зауралья и посевы, где выращиваются семена на поставку, сообщается на странице "Тюменского агрария" в Vk.

Такой формат сотрудничества укрепляет деловые связи, позволяет заказчикам семян и селекционерам при личной встрече детально обсудить вопросы по улучшению сортов.

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"На Дне поля НИИ Северного Зауралья мы осмотрели основную линейку наших культур, показали то, что у нас традиционно выращивается, что готовим для семеноводческих и рядовых хозяйств. А еще рассказали о сортах, которые можем поставить на рынок, например овсы "тоболяк" - универсальный кормовой сорт и "сириус" - зерновой сорт для промышленной переработки. В ячменях отличный сорт "кудесник". Ареал, с каким они сейчас зарегистрированы, позволяет работать этим сортам от границ Урала до Дальнего Востока. У наших селекционеров есть понимание, куда двигаться по части сортов не только для своего региона", - отметил представитель принимающей стороны - и.о. директора ТюмНЦ СО РАН Евгений Ренев.