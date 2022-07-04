В Тюмени за летний сезон обновят дороги на 35 улицах

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Подрядные организации приступили к ремонту автомагистралей Тюмени, методом фрезерования в городе обновят покрытие дорог на 35 тюменских улицах, сообщает администрация города.

Фезерование позволяет устранить на дорогах колейность и другие дефекты асфальтобетонного покрытия, а также оперативно привести дорогу в нормативное состояние.

Фрезерование проезжей части уже проведено на 13 улицах, в том числе Пермякова, Малой Боровской, Бакинских Комиссаров, Судоремонтной, Смоленской, 50 лет Октября (участок ул. Севастопольской – ул. Пермякова), Малышева (тротуар от остановочного пункта "ул. Малышева" до ул. Журавлиной), Олимпийской, Луначарского. В планах – улицы Молодежная (ул. Николая Чаплина – ул. Червишевский тракт), Григория Алексеева, Ямская (ул. Полевая – ул. Коммунистическая), Волгоградская (ул. Новосибирской – ул. Московский тракт, 14) и другие.

Всего в 2022 году методом фрезерования планируется обновить асфальтобетонное покрытие на 27 км тюменских дорог.