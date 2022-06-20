План по обработке территорий от клещей перевыполнен в Тюменской области на 19 га

09:45 20 июня 2022
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План обработки территорий Тюменской области от клещей перевыполнен, специальный раствор нанесли на 6 519 га при плане в 6 500 га, сообщает информцентр регионального правительства.

Работы провели в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ.

С начала 2022 года прививки от клещевого вирусного энцефалита поставили более 76 000 человек.

Теги: клещи
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