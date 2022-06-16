Вентиляционный завод постоят в парке "Богандинский"

09:55 16 июня 2022
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Завод по производству вентиляционного оборудования в индустриальном парке "Богандинский" собирается в течение 4 лет построить вентиляционный завод "ТКТ", сообщает Агентство инфраструктурного развития. 

Ожидается, что предприятие будет выпускать холодильное и вентиляционное оборудование, различные виды климатической техники, а работать на нем будут 32 человека. Планируемые инвестиции в проект - 57 млн рублей.

Компания станет восьмым резидентом индустриального парка "Богандинский", который в мае был включен Минпромторгом России в федеральный реестр. Резиденты "Богандинского" с февраля могут арендовать гектар земли всего за 1 рубль в месяц. Для бизнеса это стало важной стимулирующей мерой и открыло новые возможности для развития, отмечают в АИР.

Теги: инвестиции , производство , трудоустройство
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