Вентиляционный завод постоят в парке "Богандинский"

Завод по производству вентиляционного оборудования в индустриальном парке "Богандинский" собирается в течение 4 лет построить вентиляционный завод "ТКТ", сообщает Агентство инфраструктурного развития.

Ожидается, что предприятие будет выпускать холодильное и вентиляционное оборудование, различные виды климатической техники, а работать на нем будут 32 человека. Планируемые инвестиции в проект - 57 млн рублей.

Компания станет восьмым резидентом индустриального парка "Богандинский", который в мае был включен Минпромторгом России в федеральный реестр. Резиденты "Богандинского" с февраля могут арендовать гектар земли всего за 1 рубль в месяц. Для бизнеса это стало важной стимулирующей мерой и открыло новые возможности для развития, отмечают в АИР.