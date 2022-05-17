Степан Киричук: ситуация с природными пожарами в Тюмени серьезная, но контролируемая

Организацию проведения мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Тюмени рассмотрели депутаты на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской гордумы.

Особый противопожарный режим установлен в Тюмени с апреля 2022 года. Для ликвидации очагов возгорания специалисты подготовили 8 единиц водовозной и 12 единиц землеройной техники, обеспечили контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в городских лесах и организовали разъяснительную работу с населением об ответственности за причиненный ущерб.

По данным администрации Тюмени на 17 мая, на территории города зарегистрировано 53 ландшафтных пожаров, все оперативно ликвидированы. В прошлом году на эту же дату в городе выявлено 159 пожаров. В преддверии пожароопасного сезона было проложено 25 км минерализованных полос.

Депутаты сошлись во мнении, что нужно заниматься профилактической работой с детьми и молодежью. В отношении взрослых, которые, пренебрегая действующими во время особого противопожарного режима запретами, продолжают разводить костры, жарить шашлыки вне специально оборудованных зон, сжигают мусор, нужно принимать жесткие меры и наказывать по всей строгости. Одним из рациональных предложений, на взгляд депутатов, является установка емкостей с водой в рекреационных зонах, таких как Гилевская роща, лесопарк Затюменский.

Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук отметил, что в Тюмени относительно стабильная обстановка с природными пожарами, ею можно управлять, и объем работ, который выполняют администрация города, предприятия, общественность, контрольные органы, достаточен для того, чтобы безопасность была обеспечена на должном уровне.

"В сравнении с прошлым годом, цифры в этом году значительно лучше: меньше пожаров, больше опахано, окопано, большое профилактических мероприятий проедено, но расслабляться нельзя. Органы госвласти считают опасной ситуацию с пожарами, и мы сегодня будем усиливать контроль за мероприятиями по недопущению нарушений пожарной безопасности. Надо строго соблюдать правила не разводить открытый огонь. Это главное, о чем мы сейчас просим тюменцев", - подытожил Степан Киричук.