Тюменская область построила 23 соцобъекта по решению жителей региона

Народным рейтинговым голосованием в марте 2018 года в Тюменской области решено было возвести 27 объектов соцкультбыта, 23 из них уже построены, рассказал губернатор Александр Моор в Telegram-канале.

В работе еще два бассейна, школа и стадион.

23 социальных объекта построили в Тюменской области по итогам народного рейтингового голосования. Люди сами решили, что им нужно. В Ялуторовске и Заводоуковске появились бассейны, в Ишиме – Центр культурного развития, в Тюменском районе – школа, крытый каток, два культурно-досуговых центра и спортивный комплекс. В этом году мы достроим бассейн в Тобольске. В Тюменском районе сдадим школу в поселке Богандинский, стадион в селе Червишево и начнем реконструкцию бассейна в поселке Боровский", - сообщил Моор.

Глава региона уверен, что программа строительства социально значимых объектов по результатам рейтингового голосования будет успешно выполнена, и обязательства перед земляками удастся выполнить в полном объеме.