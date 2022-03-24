11 аэропортов юга и центральной части России останутся закрытыми до 1 апреля

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 1 апреля, сообщает Росавиация.
"До 1 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в официальном сообщении.
Авиаперевозчикам для доставки пассажиров в вышеперечисленные регионы рекомендовано использовать альтернативные маршруты, в том числе аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.
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