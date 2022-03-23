Поликлинику восстановительного лечения создают в Тюмени

Поликлиника восстановительного лечения в Тюмени - это одно из будущих отделений профилактория "Светлый", ялуторовский инвестор таким образом решил масштабировать бизнес, сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев.

Поликлиника разместится на площади в 1500 кв. метров. Проектом предусмотрены бассейн, бальнеологическое и грязевое отделения, барозал, кабинеты электро-светолечения и нейрореабилитации, соляная комната. Сейчас в новом здании идут отделочные работы, поступает оборудование. Здесь откроют 59 новых рабочих мест.

"Этот масштабный инвестпроект - пример развития внутри региона наших местных предприятий. Услуги "Светлого" востребованы, профилакторий развивается, пользуясь системой государственных мер поддержки. Сейчас время возможностей. И работа нашей инвестиционной команды, региональная помощь направлены на всех тех, кто старается, вкладывает силы, время и связывает свою жизнь с Тюменской областью, с нашей страной", - отметил Андрей Пантелеев.