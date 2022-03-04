В тюменском аэропорту обладатели VIP-карт остались без привилегий

Тюменский аэропорт Рощино приостановил обслуживание пассажиров VIP-зала по картам лояльности бонусной программы Priority Pass.
Как сообщается на сайте аэропорта, это связано с техническими причинами. Сам же зал повышенного комфорта Рощино продолжает работу.
О приостановке обслуживания обладателей карт лояльности Priority Pass также объявили другие российские аэропорты, в частности, Иркутск, Челябинск, Новосибирск.
Напомним, что Priority Pass - это международная бонусная программа, позволяющая пользоваться более чем 1300 VIP-залами в аэропортах по всему миру.
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