В тюменском аэропорту обладатели VIP-карт остались без привилегий

Тюменский аэропорт Рощино приостановил обслуживание пассажиров VIP-зала по картам лояльности бонусной программы Priority Pass.

Как сообщается на сайте аэропорта, это связано с техническими причинами. Сам же зал повышенного комфорта Рощино продолжает работу.

О приостановке обслуживания обладателей карт лояльности Priority Pass также объявили другие российские аэропорты, в частности, Иркутск, Челябинск, Новосибирск.

Напомним, что Priority Pass - это международная бонусная программа, позволяющая пользоваться более чем 1300 VIP-залами в аэропортах по всему миру.