Четыре школы возведут в Тюмени за счет федеральной субсидии до конца 2024 года

До конца 2024 года несколько школ Тюмени возведут по программе Министерства просвещения о строительстве образовательных учреждений за счет субсидирования регионов из федерального бюджета. Под строительство школ муниципалитет передаст в государственную собственность три земельных участка, сообщил в Instagram глава города Руслан Кухарук.

Глава города сообщил, что депутаты Тюменской гордумы проголосовали за передачу земельных участков, на уровне региональной власти решения приняты по четырем объектам. В рамках концессии школы будут строиться:

в районе Мыса (ул. Судоремонтная – Кулибина – Ермака – Макарова);

в районе Антипино (ул. Изумрудная);

в микрорайоне Мелиораторов (ул. Ненецкая – Ишимская);

в микрорайоне "Ямальский-1".

В Тюмени сейчас по региональной программе строится пять новых школ, проектная мощность каждой – от 1100 до 1500 мест. Наибольшая степень готовности у 30-й школы на Московском тракте. В 2022 году она будет открыта. Ведется строительство школ в микрорайонах Тура, Ямальский-2, Ново-Патрушево. Проходит экспертиза документов по школе в Плеханово. Разрабатывается документация для строительства школ в районе Березняковский, на ул. Красных Зорь (2-я коррекционная школа), по ул. Белинского, ул. Краснодонской.

По всем объектам идет привязка типовых проектов, которые правительством Тюменской области включены в программу повторного применения, одобрены Министерством просвещения и Министерством строительства и ЖКХ.