СИБУР до 2027 года инвестирует в тобольский "ЗапСибНефтехим" не менее 110 млрд рублей

Фото - Корпоративные коммуникации «ЗапСибНефтехима»

СИБУР в течение пяти лет планирует вложить в развитие тобольского "ЗапСибНефтехима" не менее не менее 110 млрд рублей, инвестиции предусмотрены заключенным с Минэнерго России соглашением о модернизации действующих и создании новых производственных мощностей компании, сообщил на пресс-подходе председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов.

"Мы видим тобольскую производственную площадку "ЗапСибНефтехима" как одну из ключевых точек для роста бизнеса компании. В декабре 2021 года мы подписали с Министерством энергетики РФ соглашение, в соответствии с которым взяли на себя обязательства не менее 110 млрд. рублей вложить в развитие производств "ЗапСибНефтехима" на ближайшие пять лет. Портфель инвестиционных идей и проработанных проектов для Тобольска достаточно большой – минимальный план про 110 млрд. рублей я обозначил. Это то, что точно будет реализовано", - сообщил Дмитрий Конов, добавив что в планах на этот год - запуск производства малеинового ангидрида.

Механизм инвестиционных соглашений позволяет снизить зависимость экономической эффективности проектов развития отрасли от вида перерабатываемого углеводородного сырья, использование широкого спектра инструментов для привлечения новых инвестиций – часть обновленного Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, принятого правительством страны. Предполагается, что его выполнение позволит нарастить производство нефтегазохимического сырья к 2030 году в полтора раза до 66,2 млн тонн, а долю его переработки в продукцию с добавленной стоимостью повысить с 29,8% до 46,5%. При этом стимулирование отрасли начинает формировать комплексный эффект для экономики России уже на стадии реализации проектов – от роста производства до создания новых рабочих мест и развития смежных отраслей, пояснили в пресс-службе ПАО "СИБУР".