Андрей Пантелеев рассказал о направлениях сотрудничества Тюменской области и Альфа-Банка

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Правительство Тюменской области и Альфа-Банк 19 декабря подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития Тюменской области, которое будет развиваться по пяти основным направлениям, сообщил замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

К основным направлениям сотрудничества с Альфа-Банком Пантелеев отнес финансирование приоритетных инвестпроектов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, участие в создании креативного пространства для развития малого бизнеса и творческих сообществ региона. Также по словам замгубернатора, банк будет участвовать в финансировании и организации форума INNOWEEK.

Сотрудничество также будет направлено на расширение перечня видов предпринимательской деятельности для кредитования, сокращение времени принятия решения о выдаче кредитов, организацию информационно-разъяснительных семинаров с представителями субъектов МСП и управление технологическими проектами.

В рамках реализации государственных программ Тюменской области сотрудничество предусматривает участие сторон в проектах инфраструктурного развития Тюменской области, строительства, реконструкции и капитального ремонта жилых домов и иных объектов недвижимости, кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Пятое направление касается вопросов предоставления электронных государственных и муниципальных услуг: развитие электронно-платежных проектов в Тюменской области, рассмотрение предложения по созданию единого центра процессинга и биллинга в целях организации единой эталонной базы данных об участниках рынка ЖКХ, обеспечения прозрачности начисления и сбора коммунальных платежей и др.