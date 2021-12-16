Природоохранная прокуратура проведет горячую линию для предпринимателей

16:06 16 декабря 2021
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20 декабря 2021 года Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура проведет горячую линию по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере соблюдения законодательства об охоте и охотничьих ресурсах, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

Звонки будут приниматься по телефону (3452) 58-22-33 с 15:00 до 18:00 часов. Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований — приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Теги: горячая линия , охота , прокуратура
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