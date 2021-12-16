Природоохранная прокуратура проведет горячую линию для предпринимателей

20 декабря 2021 года Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура проведет горячую линию по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере соблюдения законодательства об охоте и охотничьих ресурсах, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

Звонки будут приниматься по телефону (3452) 58-22-33 с 15:00 до 18:00 часов. Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований — приняты необходимые меры прокурорского реагирования.