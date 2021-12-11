Прокуратура Тюменской области ведет горячую линию по вопросам защиты прав предпринимателей

16:59 10 декабря 2021
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Фото - https://t.me/prokuraturatmo

В прокуратуре Тюменской области продолжает работу горячая линия по вопросам защиты прав предпринимателей. Звонки принимаются с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов в понедельник и вторник по телефонам 8 (3452) 27-04-45, 27-04-50.

Обращения можно также направить и через портал прокуратуры Тюменской области. "Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры реагирования", - сообщили в прокуратуре. 

Теги: горячая линия , предпринимательство , прокуратура
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