Прокуратура Тюменской области ведет горячую линию по вопросам защиты прав предпринимателей

В прокуратуре Тюменской области продолжает работу горячая линия по вопросам защиты прав предпринимателей. Звонки принимаются с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов в понедельник и вторник по телефонам 8 (3452) 27-04-45, 27-04-50.
Обращения можно также направить и через портал прокуратуры Тюменской области. "Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры реагирования", - сообщили в прокуратуре.
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