"Ласточка" из Екатеринбурга в Тюмень станет утренней

Фото - пресс-служба Тюменского региона СвЖД

12 декабря на всей сети российских железных дорог вводится график движения пассажирских поездов на 2021/2022 год. На Свердловской железной дороге в новом графике назначены новые поезда дальнего следования.

На маршруте Екатеринбург–Тюмень с 12 декабря вводится новый рейс электропоезда "Ласточка". Отправление из столицы Урала в 06:28 (местное), время в пути составит 4,5 часа. Обратно из Тюмени "Ласточка" будет отправляться в 17:36 и прибывать в Екатеринбург в 22:16. Сейчас электричка из Екатеринбурга уходит вечером и в Тюмень прибывает в 22:06.

По расписанию прежней "Ласточки" Екатеринбург–Тюмень будет курсировать новый скорый поезд №99/100 сообщением Екатеринбург–Сургут (через Тюмень, Тобольск). Отправление из столицы Урала - в 17:36, из Сургута - в 19:00. В составе поезда будут купейные, плацкартные вагоны и вагоны с местами для сидения, сообщили в пресс-службе Тюменского региона СвЖД.