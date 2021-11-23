Предпринимателям-новичкам в Тюмени помогают подготовиться к презентации проекта на "Ярмарке инвестиций"

Начинающие индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной ответственностью, созданные менее года назад, могут пройти бесплатное обучение в "Фабрике проектов". Эксперты помогут им подготовить идею для презентации инвесторам на "Ярмарке инвестиций", которая пройдет 17 декабря.

Образовательный курс помогает разобраться с с такими темами, как инвестиции в бизнес и экономика проекта, тестирование бизнес-идеи, идеальная презентация для инвестора, составление договора и методика выступления. Лекции проводятся онлайн, записи можно смотреть в удобное время.

У участника Ярмарки инвестиций Рината Япарова бизнесы по строительству коттеджей и выкупу квартир. На проекте предпринимателю удалось привлечь сначала 3 млн рублей, а потом еще 40. Десять инвесторов заинтересовались его проектами.

"К ярмарке инвестиций я готовился с профессионалом: вместе с консультантом мы оцифровали мой бизнес и выявили смыслы, которые необходимо донести до инвестора. Также попробовали предвосхитить вопросы, которые мне зададут после выступления, и после защиты я уже был к ним готов", — рассказывает Ринат. Желающим принять участие в Ярмарке он советует хорошо подготовиться к выступлению и подготовить продукт к презентации так, чтобы можно было на простом языке объяснить инвестору специфику вашего дела.

Ярмарка инвестиций в Тюменской области проходит с 2015 года. За все время его работы предпринимателям в регионе удалось привлечь более 250 млн рублей на развитие бизнеса. Стать участником или инвестором можно здесь

"В среднем 3-4 проекта за сессию привлекают инвестиции для развития. Мы ежегодно повышаем качество представляемых проектов благодаря тому, что проводим множество образовательных проектов для предпринимателей: "Инвестиционный акселератор", "Школа инвестиций", "Innoweek" и т.д. Учим составлять финансовый план, просчитывать риски, видеть развитие бизнеса наперед", - отмечает руководитель проекта, председатель Комитета по инвестициям ТРО "ОПОРЫ РОССИИ" Александра Самойлович.

Организаторами проекта "Ярмарка инвестиций" выступают Правительство Тюменской области, Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области", Центр "Мой бизнес" при поддержке ТРО "ОПОРЫ РОССИИ" и Центра развития бизнеса. В 2021 году "Ярмарка инвестиций" признана победителем Проекта о главных событиях Тюменской области "ЯПОСЕЩАЮ" в направлении "Предпринимательство и инициативы".