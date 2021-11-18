Новый тариф за жилищные услуги вводится в Тюмени с 2022 года

Для формирования размера платы за содержание и ремонт жилого помещения разработана новая методика, которая вступает в силу с 1 января 2022 года. По мнению экспертов, новый подход к расчетам более объективный и положительно повлияет на качество оказываемых услуг.

Для расчета будет применён индивидуальный подход, что позволит максимально точно определить необходимый набор работ и услуг по содержанию общего имущества конкретного многоквартирного дома (МКД). Будут учитываться его конструктивные особенности, этажность, размер земельного участка, на котором расположен МКД, наличие лифтов, приборов учета, площади придомовой территории, подлежащей уборке.

Последний раз размер платы за содержание и ремонт жилого помещения был рассчитан в 2003 году. С тех пор многое изменилось, в первую очередь, поменялись требования самих горожан, предъявляемые к содержанию домов.

Заместитель главы города, директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев:

Изменения тарифа коснутся нанимателей жилых помещений, собственников, которые не выбрали способ управления многоквартирным домом, а также тех домов, где истекает срок действия ранее утвержденного размера. При этом новый тариф может быть применен только после его согласования с жильцами на общем собрании. Более того, управляющие организации могут использовать свою методику начисления платы за жилищные услуги, также утвердив ее на общем собрании.

В администрации города отметили, что процедура пересмотра тарифа заняла длительное время. Специалисты просчитали каждый тип многоквартирного дома, предусмотрели минимальный перечень услуг за содержание жилищного фонда. В итоге разработана "таблица-конструктор", благодаря которой жильцы сами могут выбрать, какие услуги нужно добавить к минимальному перечню, посчитать все расходы и принять общее решение.

Депутат Тюменской городской думы Александр Захаров:

Размер платы за содержание жилого помещения, установленный администрацией города Тюмени, большинством управляющих организаций всегда принимался за некий стандарт – "эталонный тариф". Но действующий документ уже устарел во всех аспектах: начиная от самого формата приложений и заканчивая перечнем услуг. Принятый новый подход является новаторским, самое главное, он позволит вывести на более высокий и качественный уровень управление многоквартирными домами.

Все существующие льготы и меры социальной поддержки населения по оплате ЖКУ будут сохранены в полном объеме. Для получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг можно подать заявление: посредством портала "Госуслуги", в многофункциональных центрах предоставления государственных или муниципальных услуг, а также в любом из абонентских пунктов ОАО "ТРИЦ".

В случае нарушения управляющими организациями жилищного законодательства, в том числе в части определения размера платы за содержание жилого помещения, жильцы вправе обратиться с заявлением в надзорный орган – Государственную жилищную инспекцию Тюменской области.

Постановление администрации города об установлении размера платы за содержание жилого помещения будет опубликовано до конца недели. Для получения консультаций и ответов на вопросы можно обращаться в департамент городского хозяйства по телефонам: 58-26-63, 58-18-41.