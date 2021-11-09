"В Тюмени все спокойно" – каким видят наш город жители других регионов

Самый точный и объективный взгляд на явление – всегда со стороны. И потому то, насколько привлекательной видят Тюмень и Тюменскую область для жизни и ведения бизнеса люди приезжие и проживающие в других субъектах Российской Федерации, очень важно для региона, в котором недавно была принята новая инвестиционная стратегия.

Чтобы определить этот взгляд, было проведено масштабное исследование, в котором бизнесмены и люди без предпринимательского опыта обоих полов, проживающие как в Тюменской области, так и за ее пределами, высказались об условиях для бизнеса и для жизни в регионе и о его культурной привлекательности. Семантический дифференциал, с помощью которого анализировались высказывания участников фокус-групп, позволил точными методами создать объективную картину.

Образ, который сформировался мнениями и высказываниями не-тюменцев, несколько отличается от видения своего края сибиряками. Так, на первые места в перечне дескрипторов, из которых формировался фактор "Условия для бизнеса", не-резиденты сибирского региона поставили высокую покупательскую способность населения и высокий средний заработок, сильное бизнес-сообщество и быстроту подключения к коммуникациям. В то же время для бизнесменов Тюмени более значимым оказалась гибкая налоговая политика и доступные займы, развитая промышленность и хороший уровень коммуникации с властью.

Что касается фактора "Культурная привлекательность", то для не-тюменцев самым весомым параметром оказалась богатая история региона и красивая архитектура, в то время как жители Тюмени и области в первую очередь говорили о наличии у них большого числа хороших ресторанов и кафе, а также мест, куда можно сводить гостей. И обе категории респондентов в тройке самых значимых дескрипторов отметили насыщенную культурную жизнь.

Еще больше совпадений нашлось в восприятии Тюмени как города для жизни. И "туземцы", и неместные наибольшим весом наделили такие параметры, как "уютный для проживания", "хорошая экология", "чистая и благоустроенная территория". Одну и ту же строку в рейтинге дескрипторов у респондентов со стороны занял "спокойный ритм жизни", а у тюменцев – "комфортный для жизни город". Любопытно, что сторонние наблюдатели на второе место в числе плюсов выдвинули климат, который назвали "мягким и комфортным". В то время как у тюменцев их климат в списке достоинств региона значится на десятом месте.

Впрочем, куда более живыми и впечатляющими выглядят непосредственные высказывания респондентов.

Оценивая сегодняшнюю привлекательность Тюменской области для инвесторов и ее перспективы, удобство и комфорт для жизни, участники исследования сравнивали этот регион с другими субъектами Федерации. Интересно, что сами тюменцы увидели большое сходство своей малой родины с Татарстаном. Ближайшие соседи с запада и востока – Курганская и Омская области – если ими и упоминались, то практически всегда как отрицательные примеры, выгодно оттеняющие достоинства Тюмени. При этом объективно сильного конкурента в состязании за инвестиции и такого же близкого соседа – Свердловскую область – тюменцы почему-то предпочитали не упоминать. В отличие от остальных участников исследования. Вероятно, благодаря их вниманию к Екатеринбургу, он занял второе место в списке регионов, наиболее точно соответствующих объекту "Идеальный для ведения бизнеса регион". На всякий случай уточним, что первое место в этом списке заняла Тюменская область.

Екатеринбург в отдельных высказываниях получил противоположные оценки в сравнении с Тюменью. Есть среди них и такая: "...Екатеринбург, Свердловская область максимально близки к Тюменской области. Сходство – климат, население, исторические корни, культура и менталитет, может быть. Различия, на мой взгляд, такие: тюменцы увереннее, энергичнее, энергетически более наполнены, как мне кажется. Урал – очень богатый край, но для меня он какой-то более старый. Тюмень динамичнее развивается, и это очень чувствуется, особенно когда туда прилетаешь – буквально в аэропорт выходишь и чувствуешь динамику".

Важно отметить, что не-тюменцы рассматривают Тюменскую область целиком, с ее автономными округами, и с такой точки зрения юг в некоторых вопросах проигрывает северу. В частности, в том, что касается возможностей заработка: "Если взять север Тюменской области, там еще идут надбавки за стаж, северные надбавки, оплата проезда к месту отпуска раз в два года, ранняя пенсия. В Тюмени такого, конечно, нет…"

Точную географическую принадлежность респондентов не из Тюменской области в результатах исследования не отразили. И можно только предполагать, где живет автор высказывания, которого в Тюмени поразила такая неброская, казалось бы, особенность: "Регион можно уважать за чуткость и внимание к людям. Везде есть специфические задачи, которые житель решает каждый день: начиная от транспортной логистики и заканчивая пандусами для лиц с ограниченными возможностями или для женщин с колясками, детьми. Мне всегда такие мелочи в глаза бросаются – именно по отношению к людям, которые не имеют возможности везде пройти или проехать. И там, где эта возможность имеется, – тот регион уважает своих людей".

А как обстоит дело с ведением бизнеса на территории Тюменской области? Насколько открыта и дружелюбна она к своим потенциальным и реальным инвесторам?

Оказалось, что в этом отношении регион действительно особенный. Например, для инвесторов большим сюрпризом становится тот факт, что на Тюменской земле не составляет проблемы получить разрешение на строительство. Рассказывает тюменский предприниматель, участник исследования: "Мы долго не могли понять, по какой причине потенциальные инвесторы постоянно задают нам вопрос о том, есть ли у нас разрешение на строительство. А потом поняли, что по стране получить такое разрешение – это, в некоторых регионах, просто героическая история. Знаю застройщика, купившего землю, которая соответствует всем параметрам застройки, но он уже три года не может получить разрешение, и это общепринятая практика в регионах! А у нас в регионе позиция власти – помогающая. Каждый, кто с нами работал со стороны, спрашивал, есть ли у нас "нога во власти" по таким вопросам. Но я могу сказать, что никакие "ноги" для этого не нужны, мы просто ведем деловую переписку и все!"

И можно не сомневаться, что этот опыт – не просто счастливый случай одного удачливого предпринимателя. Такую принципиальную "помогающую" позицию региональные власти заняли уже давно, и она стала одним из факторов, благодаря которым Тюменская область вошла в тройку регионов в рейтинге инвестиционной привлекательности в 2021 году по данным Агентства стратегических инициатив. Благоприятный инвестиционный климат, в свою очередь, "выстрелил" новыми первыми строками в рейтинге среди субъектов РФ: в 2020 году Тюмень показала самый большой рост обрабатывающих производств по данным Росстат и стала первой в рейтинге эффективности управления по данным Агентства политических и экономических коммуникаций. Индекс промышленного производства за последние 10 лет вырос в три раза.

Конечно, такое неуклонное движение к благополучию и преумножению богатств этого удивительного региона не могли не заметить люди со стороны. Анализ данных, полученных от не-тюменцев, принявших участие в исследовании, показывает: сторонние наблюдатели точно так же, как и тюменцы, называют этот регион чаще всех остальных, говоря о благоприятных возможностях для бизнеса и благоустроенности жизни.

А вот, пожалуй, самое характерное высказывание участника исследования, которое отразило то, что можно назвать "тюменском феноменом": "Тюменскую область можно уважать за то, что она создала позитивный патриотический потенциал у населения. Это один самых патриотичных городов страны, где люди так относятся к своему городу, защищают его интересы. Часто слышишь такие реплики: в стране бардак, а в Тюмени все хорошо, нам грех жаловаться – мы в Тюмени живем".

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