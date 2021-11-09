Не строим, а создаем

В топе лучших регионов для жизни, подготовленном агентством "Национальные кредитные рейтинги" для РБК, Тюменская область получила высокую оценку по показателям официального трудоустройства и доступности жилья. В 2020 году в регионе было введено в эксплуатацию более 1,5 млн кв.м. жилья. Это превысило целевой показатель по вводу в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". По объему инвестиций в основной капитал Тюменской области строительная отрасль находится на третьем месте после обрабатывающих производств и добычи полезных ископаемых.

На рынке тюменских застройщиков существует большая конкуренция. Компания "Звезда", которой в этом году исполняется 10 лет, смогла занять свою нишу и зарекомендовать себя как высококлассных профессионалов. Застройщик является лидером в регионе по строительству монолитных домов по технологии тоннельной опалубки. А за высочайшие достижения в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства "Звезда" награждена Золотым Знаком Общественного контроля "Надежный застройщик России 2020". 100% домов компании сданы в срок.

Генеральный директор и идейный вдохновитель строительной компании "Звезда" Назарий Добровольский родился в Западной Украине, затем его семья переехала на Тюменский Север, а по окончании школы Назарий уже самостоятельно уехал в Тюмень. Здесь и начался его путь в строительной отрасли.

Проект, прославивший компанию – ЖК "Гармония". Благодаря ему "Звезда" стала известна не только в Тюмени, но и в Югре и на Ямале. Также в портфолио застройщика входит дом бизнес-класса REAL — финалист премии URBAN AWARDS 2020.

"В этом году я получил диплом об образовании в строительной сфере. Всегда мечтал делать что-то свое, своими руками, мне важно видеть результат. Может быть, поэтому мы в организации многое делаем сами. Возводим дома по технологии тоннельной опалубки, у нас обширная материальная база. Это дает нам высокое качество и скорость строительства. В 2017 году появилась управляющая компания, она полностью занимается вопросами эксплуатации и управления жилыми комплексами. Отвечая на вопрос, сейчас я прежде всего ощущаю себя счастливым человеком, который не "ходит на работу", а занимается любимым делом".

1tmn.ru

REAL — это первый в Тюмени дом из клинкерного кирпича. По словам Назария Добровольского, материал отличается от обычного тем, что запекается при температуре 1200–1300 градусов Цельсия: так он приобретает свойства камня. Как результат — здания из клинкерного кирпича построены на века. На название дома главу компании вдохновил футбольный клуб "Реал Мадрид".

"Мне нравится, что в строительной сфере нет "потолка". Сегодня строишь жилой дом, завтра — фитнес-центр с 50-метровым бассейном. Можно подойти к запросу небанально. Мы в качестве генерального подрядчика построили в Тюмени школу на 1200 мест, полностью изменив проектные решения по фасадам и интерьерам. Новые альбомы, к слову, с первого раза утвердил заместитель губернатора, а школу сегодня часто показывают высоким гостям. Считаю крайне важным возведение социальных объектов. Достаточно быстро построили поликлинику в Тобольске, строим вторую школу и детский сад. Большой пласт работы проделан в районах по возведению жилья для детей-сирот. В период пандемии оперативно среагировали и участвовали в обустройстве первого мини госпиталя "Градостроитель". Флагманский проект компании — дом бизнес-класса REAL — выглядит особняком не только с точки зрения архитектуры; он также занимает особенное место в жизни "Звезды"".

"Через несколько лет я вижу компанию высокотехнологичной. За счет применения современных строительных технологий — максимально автоматизированной, оснащенной электронными системами. Сегодня мы стараемся внедрять элементы "умного дома" во все наши проекты — обязательно видеонаблюдение, автоматические ворота, учет расходов ЖКУ и прочее. Но меня искренне расстраивает то, что в России сегодня мало кто может применять технологии, широко распространенные в Японии, Южной Корее, Европе. Они уже ушли далеко вперед. Очень хочу, чтобы ситуация изменилась, и мы тоже могли строить с использованием передовых технологий".

В феврале 2021 года в Тюмени был анонсирован новый проект компании "Звезда" — жилой район "Краснолесье". Благодаря таким увлеченным людям, как Назарий Добровольский, Тюмень стабильно входит в пятерку самых привлекательных для жизни городов по показателям качества городской среды.

"Я хотел бы, чтобы в будущем Тюмень сохранила легкую провинциальность тихого европейского городка, в котором всем комфортно и удобно. Добавил бы уютных ресторанчиков (их не хватает в центре) и обязательно оставил частную застройку, красивую, с элементами памятников деревянного зодчества".

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