Комфортная среда для жизни

Согласно исследованиям, проведенным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Тюмень занимает лидирующее положение по уровню качества городской инфраструктуры среди городов с населением от 250 тысяч до 1 млн человек. В рейтинге учитывается климат, стоимость жизни, городская среда, комфорт жителей, уровень образования и другие показатели.

В Тюмени полным ходом идет строительство новых микрорайонов и реновация старых домов в центре. Благодаря стремительному развитию город становится все более удобным для жизни. Главная задача компаний, работающих на его территории – содействовать этому развитию.

"Скандиа Девелопмент" — один из застройщиков, который преображает Тюмень в соответствии с европейскими стандартами, не забывая при этом о местном колорите. Сдержанная архитектура, естественные цвета и натуральные материалы — отличительные черты их объектов. Компания специализируется на квартальной застройке и в настоящее время ведет два проекта: "Скандиа. У реки" с видом на Мост Влюбленных и 4-этажный квартал "Скандиа. У озера" в районе Тура. Они уже получили престижные отраслевые премии — проекты входят в ТОП ЖК 2021 в номинациях "Лучший жилой комплекс-новостройка в Тюменской области, доступное жилье" и "Лучший жилой комплекс-новостройка в Уральском ФО, малоэтажные дома".

Возглавляет компанию Николай Никифоров. Под его чутким руководством в своих жилых комплексах команда "Скандиа" продумывает все до мелочей, чтобы жизнь в этих квартирах была максимально комфортной.

При выборе территории под строительство объектов учитывается фактор близости к водоемам и лесопаркам, так как такая локация способствует формированию особого образа жизни. Здесь можно восстанавливать силы и чувствовать себя отдохнувшим. Помимо этого, близость природы позволит разнообразить досуг в любое время года: можно порыбачить рядом с домом, устроить пикник, покататься на лодке, гидроцикле, лыжах или снегоходе.

"Считаю, что нам повезло реализовать проекты в таких местах, где будущие жители еще не раз порадуются тому, что в шаговой доступности от дома находятся река, озеро, лесопарк. Это всё присуще современной скандинавской культуре — тяготение к естественной среде, стремление сохранить гармонию между городом и природой. Не навредить, но создать всю необходимую инфраструктуру, которая будет способствовать благоприятному проживанию долгие годы".

"Команда — это прежде всего единомышленники, люди, которые разделяют ценности компании. Практически все сотрудники с нами с самого начала. Мы никогда не искали суперспециалистов, главное — желание человека учиться и общими усилиями достигать результата. На это у нас направлена вся мотивация: любая задача ставится для всех сотрудников, и вся команда нацелена на получение результата". Как опытный руководитель, Николай Никифоров старается заботиться о своих сотрудниках.

"Социальную направленность бизнеса можно разделить на несколько составляющих. Моя личная социальная функция выражается в том, что я несу ответственность за людей, которые работают в компании. И я стараюсь обеспечить им комфорт — на рабочем месте и в головах, чтобы у них и мыслей не возникало о том, на что они будут содержать свои семьи завтра. Второй элемент социальной значимости компании, и здесь всё более чем понятно, — построить жилье, за которое никогда не будет стыдно, улучшить город и район".

Весной Николай Никифоров анонсировал старт продаж квартир в ЖК "Скандиа. В Комарово". Завершить строительство объекта планируется в 1 квартале 2023 года.

Города Тюменской области высоко оцениваются в рейтингах качества жизни и городской среды. Например, институт территориального планирования "Урбаника" по итогам 2020 года поместил Тюмень в тройку самых привлекательных для жизни городов. И это заслуга всех, кто живет и работает здесь.

"Большой опыт работы в сфере строительства помогает не допускать ошибок, использовать надежные решения. Плюс налаженные взаимоотношения с подрядчиками и поставщиками, которые вместе с нами создают этот продукт. Мы четко знаем, что хотим получить в итоге. Наша модель компании позволяет развиваться и инвестировать в новые площадки, продолжать делать то, что у нас хорошо получается".

По словам Николая Никифорова, перед компанией стоит цель развивать концепцию удобных для жизни домов в благоустроенных районах, по приемлемым для населения ценам.

"У нас точно нет задачи "захватить" весь мир и планов построить больше всех домов. Лично для меня очень значимо ощущать сопричастность: предлагать и развивать новые инженерные решения, интересную концепцию работы. Получать удовольствие от жизни, деятельности, процесса – это действительно важно для успеха"