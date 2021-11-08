Тюменская область увеличила экспорт леса

Тюменская область на 6 % увеличила экспорт леса, сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре.

С начала 2021 года сотрудники Россельхознадзора досмотрели более 10 000 партий лесоматериалов, экспортируемых в Казахстан, Армению, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Египет, Китай, а также Таиланд, Монголию, Филиппины, Нидерланды, Германию, Чехию и Индию. Это количество уже на 6% превышает прошлогодние показатели - в прошлом году с территории региона отгружено 9 400 партий лесоматериалов.

Управление Россельхознадзора совместно со специалистами лаборатории ФГБУ "ЦНМВЛ" партии проверяются на наличие карантинных вредителей леса. Результаты карантинной фитосанитарной экспертизы показали, что все партии лесопродукции свободны от карантинных объектов.