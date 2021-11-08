Индийский бизнес в сибирских широтах

Фармацевтическая отрасль Тюменской области находится на стадии подъема. В этой сфере реализуется ряд крупных инвестиционных программ. В июле 2020 года количество сопровождаемых инвестпроектов региона превысило 350, их общая стоимость исчисляется суммой свыше 1,6 трлн рублей.

Одним из важнейших проектов последнего времени стал завод по производству гормональных препаратов. Его запуск происходит в 2021 году. Это масштабный проект даже по меркам Европы.

Новый завод - детище Группы компаний "Фармасинтез", которая уверенно держится в десятке самых крупных фармацевтических предприятий России. Открыв в Тюмени в 2015 году завод, производящий инфузионные растворы и препараты для лечения сахарного диабета в твердых лекарственных формах, компания приняла решение реализовать на его площадке проект по производству гормональных лекарственных препаратов.

Президент ГК "Фармасинтез" Викрам Пуния - яркая личность, без него трудно представить фарминдустрию нашей страны. Он признается, что фармацевтика влекла его еще с юности. И это не удивительно, ведь он родился и вырос в Индии. В России Викрам остался жить после учебы в университете.

Сначала в 90-х годах он занимался перепродажей лекарств, но постепенно понял, что хочет сам производить их. В то время Россия почти полностью импортировала препараты. Молодому предпринимателю пришлось многому учиться, он начал знакомиться с возможностью производства, с налоговой системой и со многим другим.

"Так получилось, несмотря на то что Индия — моя родина, я плохо переношу жару. Моя семья довольно состоятельна, поэтому я смог получить хорошее образование. И всегда мечтал лечить людей. По программе обмена студентов я оказался в России, в Иркутске. В медицинском институте сначала я поступил на лечебный факультет, но потом перевелся на фармацевтический. И попробовал себя в бизнесе".

В 2015 году был открыт завод, где началось производство противоопухолевых препаратов. Через год, в 2016 году, там же был запущен цех по разработке твердых лекарственных форм:

"Завод "Фармасинтез-Тюмень" — исключение, все заводы мы строили сами, и только этот был куплен и переоборудован. Я пытался договориться по поводу "Юграфарм", но за разоренное предприятие была названа слишком высокая цена, поэтому я закрыл этот вопрос. Но через несколько лет я на Питерском экономическом форуме встретился с губернатором Тюменской области. И он неожиданно поднял эту тему, удивив меня тем, что знал обо мне и о моем интересе к "Юграфарм". И без всяких проволочек его команда занялась этим вопросом, ведь губернатор сказал, что такой завод нужен в Тюмени, люди должны работать! И в 2015 году завод уже работал беспрерывно, круглосуточно".

К персоналу компании у Викрама особый подход:

"Я очень ценю, если сотрудник приложил все силы, чтобы добиться поставленной цели. Цель достигнута — он будет поощрен. Я всегда разбираюсь в причинах неудач. Меняю работников, если не справились, меняю себя, если сам допустил ошибку. Никого не стану уговаривать работать хорошо, взрослый человек и сам это должен понимать".

1tmn.ru

В Тюменской области происходит постепенный переход к стопроцентному импортозамещению. Фармацевтическая отрасль, очевидно, обладает огромным потенциалом. Реализация ряда подобных проектов в регионе позволит сократить импорт многих видов лекарств. Значимость же нового завода по производству гормональных препаратов сложно переоценить не только для региона, но и для страны в целом.

"Мне как-то задали вопрос, где, по моему мнению, инвестиционный климат лучше. Я уверенно ответил, что в Тюменском регионе. Мне есть с чем сравнивать, у меня есть производства и в других регионах России. Но здесь команда губернатора совершенно правильно выстраивает свою политику в отношении бизнеса: есть бизнес — будут рабочие места, инвестиции в экономику области, поступление налогов. Жаль, что не везде руководители это понимают. Я получал помощь со стороны тюменского правительства и в приобретении оборудования, и в вопросе лизинга. Такого не было в других местах. Теперь регион видит отдачу: эта помощь приносит в область деньги, развивает ее экономику".