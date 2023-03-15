Машуков рассказал о потенциале Тюменской области на российско-индийской бизнес-конференции

Директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Антон Машуков рассказал участникам российско-индийской фармацевтической бизнес-конференции о потенциале Тюменской области, сообщает пресс-служба департаманта.
"Директор нашего департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Антон Машуков сегодня рассказывает о потенциале Тюменской области представителям 54 индийских компаний. Все они участвуют в Российско-Индийской фармацевтической бизнес-конференции. А в нашем регионе есть и возможности, и успешный опыт — масштабное развитие инвестором с индийскими корнями завода "Фармасинтез-Тюмень"", - отмечается в сообщении.
"Фармасинтез" — одно из крупнейших в РФ, производит сахароснижающие и противотуберкулёзные препараты, противомикробные, гемостатические и противовирусные (ВИЧ) средства.
В департаменте отметили, что потенциальные партнёры из Индии сейчас интересуются потребностями региона в определённых лекарствах, оборудовании, нишами для инвестиций и перспективами сотрудничества.
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