Строим для людей

Одно из самых стремительно развивающихся направлений — строительство. За последние годы в Тюмени был открыт самый большой в России крытый аквапарк "ЛетоЛето", введен в эксплуатацию завод по сортировке мусора компании "Тюменское экологическое объединение". Также запущен завод по лесозаготовке и деревопереработке, реализована первая очередь завода по производству мороженого.

В регионе работают несколько крупных строительных компаний, известных далеко за его пределами. Один из ведущих застройщиков — "Тюменьтел".

Уже 23 года "Тюменьтел" строит не просто объекты, а будущее области. Новый импульс к развитию компания получила с приходом Абрама Овеяна, который взял курс на социальную сферу: возводится жилье для работников бюджета, появляются жилые объекты по федеральной программе "Моя семья".

Секретом успеха компании, несомненно, является любовь к своему делу и родному краю. Генеральный директор "Тюменьтел" Абрам Овеян всю свою сознательную жизнь прожил в Тюмени. Первые шаги в строительстве он сделал сразу после окончания ТГУ. Сейчас имя предпринимателя широко известно во многих сферах. За успешную работу Абрам Овеян был отмечен знаком "Почетный строитель России". Также он занимается благотворительностью и общественной деятельностью.

1tmn.ru

"Тюменьтел" строит коммерческие, спортивные и культурно значимые объекты по всей стране. Среди наиважнейших проектов компании Абрам Овеян называет ДК "Нефтяник" и Центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

"В нашем активе есть Центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" и другие знаковые для Тюменской области объекты. Даже в 2020 году компания смогла увеличить портфель заказов за счет новых масштабных строек. Во многом благодаря контрактам на строительство социальных объектов в Ямало-Ненецком автономном округе. И даже там в числе крупных заказов оказались долгострои, стоявшие по 10–14 лет, которые компания достроила за год".

"Во время кризиса нас выручил уход на Ямал. Поэтому вместо 50% проседания мы получили 70% роста. Ничего в этой жизни не падает с неба, поэтому мы пошли за работой, не дожидаясь, пока она сама найдет нас. Нас не испугали тяжелые условия северных объектов. Главное, что есть заказы, и регион готов вкладывать деньги. Причем, средств там было намного больше. Другое дело, что заработать их было не так просто. Ценой такого роста стал труд без выходных и отпусков. Своей главной задачей считаю обеспечение коллектива постоянной нагрузкой. Самый кошмарный сценарий — это остаться без работы, как это было у многих. Мы ушли в другие регионы, расширили зону своей деятельности — и это нас спасло" - рассказывает глава компании о том, как удалось преодолеть кризисные времена.

"Тюменьтел" завершила строительство колледжа в Новом Уренгое, начатое другой компанией еще в далеком 2005 году.

"Он успел стать ветхим и заброшенным. Мы пришли в 2019 году. Нам понадобился всего лишь год, чтобы завершить стройку. Был еще один примечательный спорткомплекс в Красноселькупе. Там были проблемы с логистикой, потому что место был отдаленное. Усложнял ситуацию тяжелый климат. Стройка простояла долго, пока мы в 2018 не взялись за дело. Еще культурно-оздоровительный центр в Муравленко. Объект с семилетним стажем. Этот центр был залогом жизни города, его важность было трудно преувеличить. Место отдыха для многих семей с бассейном, боулингом и концертным залом. Когда мы приходили в такие места, то понимали, что проще все снести и начать сначала. Но мы всегда доводили дело до конца".

В Тюменской области добывают массу полезных ископаемых: кварцевый песок, кирпичную и керамзитовую глину, известняк, строительный камень. Неудивительно, что строительная отрасль развивается такими темпами, ведь все, что для этого нужно, буквально под ногами. Но главное богатство региона — не полезные ископаемые, а люди, ради которых и работают "Тюменьтел" и другие застройщики.

"Все дело в государственной значимости этих проектов: колледж в Новом Уренгое, детские сады, школы, культурные центры. Взяться за такую работу решится не каждый. У меня в активе нет брошенных строек, поэтому я знаю, о чем говорю. Никто не хочет рисковать. А если проект успел устареть, то его нужно еще и корректировать. Это огромная работа, которая по силам не каждому".

По словам Абрама Овеяна, очень часто бывает, что проще снести объект и построить на этом месте нечто новое, но тут важен принцип — если контракт подписан, значит стройку нужно довести до конца.

"Мы объекты не бросаем".

Фото Владимир Семенов / 1tmn.ru