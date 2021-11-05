Тюменцы стали больше тратить на шопинг

Оборот розничной торговли в Тюменской области за восемь месяцев 2021 года вырос и составил 292 млрд 945 млн рублей. Самым щедрым на шопинг месяцем стал август.

Как сообщили в Тюменьстате, в январе граждане потратили 33 млрд 779,2 млн рублей, в феврале – 34 млрд 368,7 млн рублей. В июле шопинг достиг 38 млрд 289,5 млн рублей, в августе – 40 млрд 627,5 млн рублей.

Основная часть покупок приходится на непродовольственные товары: они обошлись в 156 млрд 682 млн рублей. На продукты потрачено 136 млрд 263 млн рублей.

По данным на 1 августа, численность населения региона составила 1 млн 548,9 тыс. человек. Значит, в среднем каждый житель потратил 12 тыс. 645 руб. в месяц на непродовольственные товары и почти 11 тыс. рублей – на продукты, пишет "Вслух.ру".

Напомним, в 2020 году в Тюменской области общий оборот розничной торговли составил 413 млрд 159,5 млн рублей. Самым затратным был декабрь – 42 млрд 679,9 млн рублей.