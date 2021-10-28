Товары и услуги в Тюменской области за девять месяцев подорожали на 4,3%

На конец сентября 2021 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в Тюменской области увеличились в среднем на 4,3% (по России – на 5,3%). Цены на продовольствие повысились на 4,1% (5,5%), на непродовольственные товары – на 5,3% (6,3%), тарифы на услуги населению – на 2,8% (3,9%), сообщает Тюменьстат.

ЕДА и АЛКОГОЛЬ

Среди продуктов питания больше всего подорожал сахар-песок (+9,8%). Мясо, птица и кондитерские изделия подросли в цене более чем на 8%, хлеб и хлебобулочные изделия, подсолнечное масло крупа, бобовые - на 7% и более, масло сливочное на 6,1%. Молоко, молочная продукция, колбасные изделия, продукты из мяса и птицы, рыба и морепродукты стали стоить на 3% и более. Цены на алкогольные напитки увеличились на 3,4%.

Есть и хорошие новости. На 1,4% подешевели макароны, на 2% на 5,8% - куриные яйца, на 5,8% - плодоовощная продукция.

НЕПРОДОВОЛЬСВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Стройматериалы с декабря по сентябрь подорожали почти на 26%, телерадиотовары - на 15,2%. Цены также выросли на табачные изделия - +15,1%, мебель +11,5%, моющие и чистящие средства +4,2%. Рост цен на ткани, обувь, одежду и бельё составил менее 1%.

Автомобильный бензин подорожал на 6,3%, дизельное топливо – на 3,2%.

УСЛУГИ

В это части по росту цен лидируют ветеринарные услуги - 16,4%, услуги зарубежного туризма подорожали на 10,4%, услуги гостиниц - на 9,5%, образования - на 8,7%, бытовые услуги - на 7,8%, услуги организаций культуры и физкультуры и спорта - на 5,9%, медуслуги - на 3,6%), жилищно-коммунальные услуги - на 3,3%, услуги пассажирского транспорта - на 2,6%, страхования - на 1,5%.

Рост тарифов на санаторно-оздоровительные услуги и услуги дошкольного воспитания не превысил 1%. Тарифы на услуги правового характера соответствовали уровню декабря 2020 года.

Подешевели только услуги связи - на 5% и услуги банков - на 1,9%.