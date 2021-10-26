Компания "Золотые луга" примет участие в "Неделе качества"

фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

Фестиваль "Тюменское качество" пройдет в Тюмени с 27 по 30 октября на площадке гипермаркета "Лента" (ул. Мельникайте, 139). Мероприятие приурочено к Неделе качества. Одним из участников среди местных товаропроизводителей станет АО "Золотые луга". Компания представит свою молочную продукцию на дегустации, а тюменцы могут поддержать предприятие в рамках народного голосования.

На фестивале на одной площадке будут представлены самые разнообразные виды продукции, производимой в регионе: молоко и молочные продукты, сыры, мороженое, мясная продукция и многое другое. Жители и гости Тюмени смогут попробовать представленные продукты питания на месте или получить образцы тюменской продукции для дегустации дома, а также узнать о том, как осуществляется контроль на предприятиях по обеспечению высокого уровня качества.

Дегустация от компании "Золотые луга" будет проходить 27, 28 и 29 октября с 14:00 до 18:00, 30 октября – с 12:00 до 16:00. Будут представлены молочные продукты торговых марок "Золотые луга" и "Живи здорОво!": молоко пастеризованное и топленое, сметана, йогурт классический, натуральные сыры "Голландский" и "Пошехонский", творог, в том числе обезжиренный со сметанкой, а также йогурты – новинки 2021 года с уникальными вкусами "Черничный пирог", "Печеное яблоко-корица" и "Лимонный пай", полезные кисломолочные напитки – биопростокваша, наринэ, ацидофилин.

Кроме того, на сайте проекта "Покупай тюменское" стартовало голосование за "Лучший тюменский продукт". Компания "Золотые луга" представила на строгий суд своих потребителей три продукта в номинации "Молочная продукция": йогурт со вкусом "Черничный пирог", творог 5% и сметану 15%. Проголосовать можно до 30 октября по ссылке: https://покупайтюменское.рф/2021/vote. Результаты будут известны 31 октября.

"Для нашей компании стабильно высокое качество продукции – приоритет номер один. На предприятии используются современные стандарты контроля, надежные технологии, проводится постоянная работа с сотрудниками", - отмечает начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Все сырье проходит строгий контроль качества, тщательно отбирается и своевременно охлаждается, производственные линии автоматизированы и закрыты, благодаря чему исключено попадание инородных предметов в продукт, даже самых микроскопических, включая бактерии и вредные микроорганизмы. Контроль температурного режима ведется на всех этапах от производства до доставки, включая складские помещения. Для каждого вида продукции подбирается оптимальная упаковка от надежных поставщиков, любая оптимизация на производстве учитывает, прежде всего, сохранение качество, натуральность и свежесть выпускаемой "молочки".

Такой подход дает свои результаты: продукцию "Золотые луга" высоко ценят эксперты, любят покупатели, закупают торговые сети. Молочные продукты не раз становились победителями фестивалей качества и лидерами народных голосований.

Отметим, Всемирная неделя качества проходит с 1996 года при поддержке Организации Объединенных Наций во многих странах мира. Задачами проводимых мероприятий являются рост уровня качества товаров и услуг, а также повышение степени удовлетворенности потребностей и ожиданий покупателей от того или иного продукта.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отметит 90-летний юбилей. Завод является одним из первых молочных предприятий Тюменской области.