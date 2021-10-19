Как избежать управленческих ошибок, узнали участники конкурса "Тюменская марка-2021"

Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка"

Образовательный блок для участников конкурса "Тюменская марка-2021" завершился авторским мастер-классом президента холдинга "Автоград".

Алексей Салмин как успешный бизнесмен уже много лет выступает бизнес-тренером обучающих программ в конкурсе "Тюменская марка". Как известный политик он поддерживает направления администрации Тюмени в развитии и обучении предпринимателей, поэтому в текущем году вновь принял участие в этом популярном городском конкурсе.

На семинаре подробно были разобраны типичные управленческие ошибки. О просчетах в бизнесе не принято говорить на публику. Управленцы чаще рассказывают о своих успехах, умалчивая о промахах. Однако Алексей Салмин именно на своих, личных примерах и случаях из жизни, вплетая главную тему в историю Тюмени и страны в целом, рассказывал слушателям об ошибках управленцев, которых следует избегать.

"Например, самая частая ошибка – это комфортные заместители", - говорит Алексей Салмин. - Чтобы ее избежать, нужен серьезный самоанализ. Понять свои слабые стороны и именно их укрепить компетентным человеком".

Зал активно впитывал информацию, задавал вопросы. Лекции Алексея Салмина привлекают доступностью и обоснованностью, а также юмором и простотой общения. Поэтому многие слушатели, однажды посетившие его семинары, стараются прийти вновь.

"Выступление Алексея Павловича каждый раз позволяет по-новому взглянуть на существующие проблемы и найти новые пути их решения. И я стараюсь не пропускать его семинары", - говорит Алексей Санников, руководитель ООО "Тюменькурортур", участник конкурса "Тюменская марка-2021".

Напомним, деловая образовательная программа для участников "Тюменской марки-2021" включала в себя пять образовательных мероприятий. Более двухсот слушателей посетили мастер-классы именитых бизнес-тренеров и получили большое количество полезной информации.

По словам организаторов, впереди ещё два образовательных блока, на которых свои знания будут прокачивать уже финалисты конкурса "Тюменская марка-2021".

Кто из участников прошёл в финал, можно будет узнать 25 октября 2021 года, а как прошла финальная защита проектов, можно будет увидеть в очередном выпуске бизнес-реалити шоу "Тюменская марка”, который выйдет в эфире телеканала "Тюменское время" уже 29 октября.