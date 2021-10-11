"Русская Компания" помогает тюменскому бизнесу сдавать квартальную отчетность через Интернет

В 2021 году система подачи бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности в соответствующие органы перешла в электронный формат. Отказавшись от бумажных отчетных форм, предприятия экономят время, снижают финансовые затраты и вероятность ошибок, повышают оперативность формирования и сдачи документов.

"Русская Компания" предлагает организациям подключить систему СБИС Электронная отчетность, чтобы легко и быстро предоставлять отчетность через Интернет в любой контролирующий орган, в том числе за начавшийся 4 квартал 2021 года.

Система СБИС Электронная отчетность позволяет оперативно создавать и заполнять налоговые декларации и бухгалтерскую отчетность, проверять, анализировать и отправлять отчеты в госорганы через Интернет. Благодаря электронной подписи и специализированному программному обеспечению сдача отчетности стала оперативной и доступной. Система подходит как для малого и среднего бизнеса, так и крупным компаниям.

"Русская Компания" является одним из аккредитованных удостоверяющих центров Тюмени. Благодаря многолетнему опыту работы с электронным документооборотом, специалисты компании организуют получение электронной подписи, выполняют настройку системы и программного обеспечения, синхронизацию с привычными учетными системами предприятия. С помощью системы СБИС Электронная отчетность можно загрузить отчеты из любой бухгалтерской программы, создать корректирующую отчетность на основе ранее созданной.

Дополнительную информацию можно получить на сайте "Русской Компании", а также у специалистов по телефону +7 (3452) 68-00-86 или обратившись в офис по адресу ул. Салтыкова-Щедрина, 53.