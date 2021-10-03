Тюменцы тратят больше денег на непродовольственные товары

252 млрд 317,5 млн рублей потратили в магазинах жители Тюменской области за семь месяцев 2021 года. За полгода сумма ежемесячных расходов выросла почти на 5 миллиардов рублей.

Как сообщает Тюменьстат, основная часть расходов — 134 млрд 769 млн рублей — приходится на непродовольственные товары. В июле на них потратили 20 млрд 380,6 млн рублей. Если учесть, что в регионе проживает 1 млн 548,1 тыс. человек, то ежемесячные траты на каждого жителя увеличились с 21 тыс. 820 рублей в начале года до 24 тыс. 733 рублей в середине лета.

Согласно докладу о социально-экономическом положении, уровень доходов на душу населения вырос с 29 тыс. 520 рублей в первом квартале 2021 года до 33 тыс. 292 рублей во втором. Средняя номинальная начисленная зарплата — с 51 тыс. 779 до 57 тыс. 166 рублей, пишет "Вслух.ру".