Тюменские журналисты улетели в Москву. Вместе с детьми

Продолжается сотрудничество в сфере туризма между Тюменской областью и Москвой. В столицу прибыли прибыли тюменские школьники в сопровождении журналистов, гости Москвы примут участие в образовательно-туристической программе "Город открытий".

"Программа проекта ориентирована на знакомство со столицей в формате активного исследования города как системы современных отраслей и профессий. "Город открытий" представит нашим гостям из Тюмени Москву как инновационный хаб, комплекса современных индустрий и тематических музеев. Надеюсь, что в ходе поездки тюменские школьники не просто откроют для себя столицу, но и выберут профессию будущего. Мы уверены, что наши волонтеры из Москвы также откроют для себя Тюменскую область с ее богатой историей и культурой. Глядя на реализацию проекта, на эмоции путешественников, понимаю, что проекты образовательного туризма – эффективный инструмент межрегионального взаимодействия и огромный вклад в отрасль и будущее россиян", – сообщила заместитель генерального директора АНО "Проектный офис по развитию туризма" по региональному взаимодействию Мария Киселева.

На официальном портале мэра и правительства Москвы уточняется, что поездка организована в рамках межрегионального взаимодействия, в Тюмень с ответным визитом отправится группа Мосволонтера Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы при поддержке Мостуризма. 170 человек увидят не только Тюмень, но и древнюю столицу Сибири – Тобольск, "маленький город больших людей" Ялуторовск и село Покровское, родину одной из самых знаменитых и загадочных личностей России – Григория Распутина.

Всего в Тюменской области группа Мосволонтера проведет пять дней. За это время путешественники посетят жемчужину Сибири Тобольский Кремль, термальные источники, которые являются визитной карточкой региона, туристический комплекс "Абалак", где можно увидеть точно такой же острог, какие были во времена завоевания Ермаком Сибири, и многое другое.

"Я очень рада, что такие проекты позволяют молодежи обмениваться опытом, обогащать свой кругозор, делиться знаниями и узнавать новые практики. Ребятам, которые отправятся в это путешествие, действительно есть чем поделиться со сверстниками, – отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова. – Уверена, что в рамках обмена идеями молодежь столицы привезет в Москву самые интересные и полезные кейсы, которые мы сможем воплотить в городе".

Екатерина Драгунова рассказала, что представители проектного офиса "Молодежь Москвы" также смогут поделиться опытом. Например, участниками одного из их проектов стали более миллиона молодых людей, а трансляции мероприятий посмотрели более 80 миллионов раз. Также стоит отметить, что работа проектного офиса направлена на исследование и выявление запросов молодежных сообществ, выработку и реализацию проектов, мероприятий и акций. Кстати, сегодня в Москве около трех миллионов человек – молодежь.

Большинство из достопримечательностей Тюменской области, в том числе те, которые есть в программе поездки волонтеров, уже представлены на цифровом сервисе RUSSPASS. Тюменская область в 2020 году подписала соглашение о сотрудничестве с туристическим сервисом. Сейчас на RUSSPASS представлено более 35 активностей по региону, включая готовые туры и авторские маршруты.

Напомним, что 7 сентября в Тюменскую область из Москвы вылетел первый чартерный рейс с туристами на борту. Программа таких полетов рассчитана до 3 октября с возможностью дальнейшего продления. Для туристов из Москвы и Тюменской области подготовлены готовые турпакеты. Они включают в себя авиаперелёт, трансфер из аэропорта в отель, проживание и разнообразный выбор уникальных экскурсий. Узнать больше о программе поможет мобильный туристско-информационный центр Москвы, с 7 сентября работающий в Тюмени.