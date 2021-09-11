Тюменская область - в лидерах по производству молока и яиц на Урале

Тюменская область по итогам первого полугодия 2021 года стала лидером среди регионов УФО по четырем показателям, в их числе производство молока в хозяйствах, яиц на душу населения, и также по строительству.

По данным Тюменьстата, регион занимает первое место по общей введенной в эксплуатацию площади в расчете на 1000 человек, он составил 332,1 кв. м. При этом введенная площадь индивидуальными застройщиками составила 237,7 кв. м.

По пяти позициям лидирует ЯНАО: по обороту общественного питания, обороту розничной торговли и объему платных услуг на душу населения. Наибольший размер номинальной начисленной зарплаты также зафиксирован на Ямале - 119,8 тыс. рублей. Здесь же отмечают наименьший индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги на конец июня 2021 года по отношению к декабрю 2020 года.

Самый высокий темп роста реальной начисленной зарплаты в первом полугодии - в Свердловской области. Челябинская область опережает другие регионы по промышленному производству и по производству скота и птицы на убой: 61 кг на душу населения, пишет "Вслух.ру".