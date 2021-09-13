В 2022 году прожиточный минимум для тюменцев составит 11 950 рублей

Прожиточный минимум на душу населения в Тюменской области с 1 января по 31 декабря 2022 года составит 11 950 рублей.

В соответствии с федеральным законодательством, величина прожиточного минимума устанавливается ежегодно, прокомментировал директор департамента труда и занятости Тюменской области Александр Сидоров.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум в 2022 году будет равен 13 026 рублям, для пенсионеров – 10 277, для детей – 12 295 рублям

Малоимущим семьям и одиноким людям, которые имеют среднедушевой доход ниже установленной величины прожиточного минимума предоставят необходимые меры социальной поддержки, отмечается на сайте правительства.