Прожиточный минимум в России на душу населения в 2021 году - 11 653 рубля

Прожиточный минимум на душу населения на весь 2021 год установлен на уровне 11 653 рублей, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.

Как сообщается на сайте Кабмина РФ, с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. К тому же раньше его величина определялась на основе расчёта стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от трёх до семи лет из малообеспеченных семей.