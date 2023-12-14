В Тюменской области увеличен размер прожиточного минимума

С 1 января 2024 года величина прожиточного минимума в Тюменской области (без автономных округов) на душу населения составит 15 453 рубля.

Правительство Тюменской области также установило величину прожиточного минимума для трудоспособного населения — 16 844 рубля, для пенсионеров — 13 290 рублей, для детей — 14 989 рублей.

Показатель предназначается для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации региональных социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, а также формирования бюджетов, напомнили в правительстве региона.